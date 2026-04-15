能登半島地震により地盤沈下などが発生した石川県の河北潟干拓地。農業用水の供給に欠かせない施設にも被害が出ましたが、復旧工事が終わり、安定的に水を供給できるようになりました。15日、河北潟干拓地で開かれたのは、災害復旧事業の完成式。能登半島地震により、河北潟干拓地では液状化現象や地盤沈下などが発生。堤防を越えて、河北潟の水が侵入するなどの被害が出ました。 4つの市町にまたがる広大な河北潟干拓地で、