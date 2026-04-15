街なかに若者を呼び込み、にぎわいの創出と定住を図ります。15日、金沢市の村山市長は、庁内横断のプロジェクトチームを発足させるとしました。15日の定例会見で、金沢市の村山卓市長は、若手職員らによる「学生まちなか回帰推進プロジェクトチーム」を設置するとしました。プロジェクトチームは、新保博之副市長をリーダーとし、産業や交通、文化政策など関係する12課の職員らが参加する方針です。