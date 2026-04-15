９、１０月に開催するアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）の内覧会が１５日に行われ、３階コンコースや選手ロッカー、ＶＩＰルームなどが公開された。ベースとなった瑞穂公園陸上競技場は老朽化のため２０２１年３月から休場。２０２３年４月から改築工事に入り、総工費４４６億円をかけ今年３月末に竣工した。新スタジアムは地上６階、高さ約３１メートル、屋根付きの約３万