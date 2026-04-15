女性アイドルグループ「≠ＭＥ」の鈴木瞳美が２５歳の誕生日を迎えた。鈴木は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「２５歳になりました」と書き出すと、華やかな花束とプレートを前に、ピースやウィンクなどで喜びを表すショットをアップし、「お友達がお祝いしてくれたよ〜」とつづった。さらに「素敵な大人に近づけるようにがんばります…！！」と抱負を記した。この投稿には「お誕生日おめでとう‎」「２５歳