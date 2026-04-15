日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１５日、理事会を開きオンラインで島田慎二会長が取材に応じ、女子の帰化選手について言及した。日本代表では帰化選手１人を登録することが可能だが、男子に比べて女子は帰化選手が少ないのが現状だ。「帰化枠を使える権利がある。男子が有効的に使っているように、女子が使っていくことを検討するのは当然の流れ」と今後の帰化選手の活用へ意欲を見せた。一方で今年４月から居住年数が５