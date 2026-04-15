東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。16日は前線が離れ、九州北部は高気圧に覆われるでしょう。久々に晴れ間が戻りそうです。朝からよく晴れ、天気の崩れはなく絶好の洗濯日和となりそうです。朝の冷え込みは弱く、最低気温は15℃ほどの予想です。日中の最高気温は福岡や北九州で21℃、久留米は24℃の予想で、昼間は半袖でも過ごせるほど気温が高くなりそうです。金曜日になると再