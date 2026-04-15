高松市15日 自転車の交通違反に対して反則金を科す青切符制度の導入から15日で2週間が経ちました。2週間で交通マナーに変化はあったのでしょうか。 高松市の林小学校区では、登校する児童の安全確保のため、15日午前7時半から通学路の交通指導が行われました。 午前7時半～8時半まで車両の通行を禁止する道路に車の侵入が相次ぎ、警察官が規制の説明をしていました。 香川県警によりますと、2