デスク「JR東日本が掲げる『広域品川圏』が動き出したね」 記者「3路線が乗り入れるJR大井町ではオフィスや商業、映画館、サウナなどの温浴施設なども入る複合施設『大井町トラックス』が開業し、JR高輪ゲートウェイ駅周辺の全5棟からなる『高輪ゲートウェイシティ』の残る2棟も開業しました」 デスク「これらは連動する？」 記者「はい。同社は大井町、品川、高輪ゲートウェイ、田