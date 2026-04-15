ややドル買い、「米国、中東に数千人の兵士を追加派遣」報道で＝ロンドン為替 ロンドン午前、ややドル買いが持ち込まれている。米ワシントン・ポストが「米国、中東に数千人の兵士を追加派遣」と報じたことに反応したもよう。トランプ大統領は「あらゆる選択肢」を検討している。という。 ドル円は158.80台へ下げ渋り。ユーロドルは1.1776レベル、ポンドドルは1.3549レベルまで本日の安値を広げている。 USD/JP