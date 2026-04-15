高知県土佐清水市の公共工事をめぐり官製談合防止法違反などの罪に問われている元市長ら2人の初公判が、4月15日、高知地裁で開かれ、2人は起訴内容を全面的に認めました。検察側は元市長に懲役2年を求刑し、結審しました。官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の罪に問われているのは、土佐清水市の元市長・程岡庸被告（67歳）と元土佐清水市議会議員の永野裕夫被告（68歳）の2人です。起訴内容によりますと、両被告は公契