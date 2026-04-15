東京時間17:23現在 香港ハンセン指数 25947.32（+75.00+0.29%） 中国上海総合指数 4027.21（+0.58+0.01%） 台湾加権指数 36722.14（+426.02+1.17%） 韓国総合株価指数 6091.39（+123.64+2.07%） 豪ＡＳＸ２００指数 8978.69（+7.87+0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78039.38（+1191.81+1.55%） １５日のアジア株では、昨日も見られたハイテクを中心とした台湾加権や韓国総合の上