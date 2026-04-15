ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７７ｂｐ前日並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ3.026 フランス3.668（+64） イタリア3.795（+77） スペイン3.479（+45） オランダ3.147（+12） ギリシャ3.769（+74） ポルトガル3.423（+40） ベルギー3.573（+55） オーストリア3.307（+28） アイルランド3