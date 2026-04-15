ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦が15日に開幕した。2日目12Rドリームの1号艇には井上遥妃（23＝徳島）が指名された。関係者、そしてボートレース業界の期待が大きい何よりの証である。「ドリームには外枠で乗ったことはあるんですけど1号艇は初めてです。緊張すると思いますけど絶対に逃げたいですね」瞳をキラキラと輝かせて、晴れ舞台に思いをはせる。今の抜群足なら逃げる可能性は高い。相棒は前節のG1で節イ