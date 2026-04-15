◎巨人・マルティネスは室内練習場で、報道陣の至近距離でキャッチボールを実施。その光景を見た坂本は「みんなうれしそうやな。ライデルの球、近くで見られて」。はい、こんな幸せなことないです。◎巨人・亀井外野守備兼走塁コーチは、ノックでのキャッチャーフライに挑戦するも空振りを連発し「やらん！もうやらん！」。きっとやらないといけない日が来るので諦めないでください！◎16日のオリックス戦に先発する西武・菅