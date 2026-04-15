◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月15日バンテリンドーム）中日のカイル・マラー投手（28）が15日の広島戦で今季初登板初先発。自らの失策で先制点を献上した。2回2死二塁から中村奨の投手前のボテボテの当たりを前進してつかみ、利き手の左手からバックトスで一塁へ送球したが、これが大きくそれて二塁走者の坂倉が一気にホームインした（記録は内野安打と失策）。昨季は広島戦で5試合登板して0勝2敗、防御率3・52。