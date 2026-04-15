大阪国税局は15日、警察官に成り済ました人物の電話に職員がだまされて計259件の納税者情報を漏えいさせたと発表した。漏えいしたのは、金沢国税局を除いた全国10局1事務所管内の法人80社と個人179人の情報。事業内容や過去の調査状況、税金の申告額などの記載があった。大阪府警に被害届を出した。国税局によると、職員は課税第1部所属の20代の国税実査官。13日、勤務中に私用の携帯電話に千葉県警の職員を名乗る人物から電話