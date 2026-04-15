木原官房長官は１５日の衆院内閣委員会で、審議中の国家情報会議設置法案で強化を目指す政府のインテリジェンス（情報収集、分析）活動について、国内の先端技術を狙った外国スパイも対象になり得るとの認識を表明した。「外国がその利益を図るために、我が国の先端技術を取得するための活動」も調査の対象だと説明し、技術を守るために「様々な工作手口や対処要領」を学術界などと共有していく考えを示した。