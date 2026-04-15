漫画家・東海林さだお（しょうじ・さだお、本名庄司禎雄＝しょうじ・さだお）さんが5日午前、心不全のため東京都の病院で死去した。88歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。訃報を受け、各界から追悼が相次いだ。1960年代から雑誌で連載を手がけ、週刊文春の「タンマ君」、週刊現代の「サラリーマン専科」、毎日新聞での「アサッテ君」などで人気を博した。1997年菊池寛賞、2000年紫綬褒章、01年度の日本漫画家協会賞大賞