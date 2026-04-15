日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース３時間ＳＰ」が１４日に放送され、お笑い芸人・笑福亭鶴瓶がＭＣを務めた。この日は「３日で１億回バズった『グエー死んだンゴ』の真実！」を進行した。「グエー死んだンゴ」は、希少がんの一種である「類上皮肉腫」で亡くなった中山奏琉さんが死後、ＳＮＳに残した言葉。中山さんは、懸命に闘病しながら、友人やＳＮＳを見ている仲間たちに向けて予約投稿という形で生前にメッセージを送