山形県鶴岡市鼠ヶ関では伝統の神輿流しが行われ、地域の男性などが豪快に神輿を担ぎながら川に飛び込みました。 【写真を見る】「れろれろれろれー」川に神輿ごとダイブ！ 奇習・神輿流し千鳥足になりながら、ゆらりゆらり（山形・鶴岡市） 鶴岡市鼠ヶ関で毎年４月１５日に行われる「神輿流し」。その特徴は神輿を担ぎ、そのまま川に入ることです。 豊漁豊穣を願い地域に２５０年以上伝わる伝統の祭りです。 「れろれ