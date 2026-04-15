【写真】写真集発売前日に投稿された桜ドレス姿の乃木坂46・川崎桜発売日当日には黒ランジェリー姿のポスターショットも公開 乃木坂46の次世代を担う川粼桜の1st写真集『エチュード』の公式Xが更新され、黒ランジェリー姿のポスターショットを披露した。 ■写真集発売記念の配信特典ポスター“究極の1枚”を解禁 4月14日、川粼の写真集『エチュード』がついに発売