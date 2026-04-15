日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4423(1749) TOPIX先物 6月限2747(1792) 日経225ミニ 6月限3662(3626) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 172(