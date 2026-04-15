日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限4850(4476) 9月限 426( 126) TOPIX先物 6月限6624(6624) 日経225ミニ 5月限3406(3406) 6月限118066(11806