大阪6月限 日経225先物58360+330（+0.56％） TOPIX先物3780.5+10.0（+0.26％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比330円高の5万8360円で取引を終了。寄り付きは5万8700円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8845円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。開始直後には5万8900円まで買われる場面もみられたが、その後は売り買いが交錯するなかで、次第に持ち高調