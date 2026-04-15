日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 47(47) 松井証券20(20) JPモルガン証券18(18) 楽天証券30(12)