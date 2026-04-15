日経平均株価 始値58265.18 高値58585.95 安値58028.75 大引け58134.24(前日比 +256.85 、 +0.44％ ) 売買高24億3539万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆2241億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、フシ目の5万8000円大台に乗せる ２．欧米株全面高を受けリスクオン、一時は史上最高値に