ホームセンタームサシなどを展開する三条市の『アークランズ』と、茨城県の『ジョイフル本田』が経営統合に合意したと発表しました。売上高で業界4位規模のホームセンター運営会社が誕生します。 アークランズは、2022年に「ビバホーム」の運営会社と合併して現在の社名となり、全国で141店舗のホームセンターを展開するほか、子会社がとんかつチェーン「かつや