札幌市清田区里塚緑ケ丘１０丁目で４月１５日午後５時２０分ごろ、近くに住む人から「住宅から黒煙と火炎が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、室内から８０代の女性１人が救助されましたが、意識不明の重体だということです。消防が消火活動にあたっています。