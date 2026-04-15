イラン情勢の影響でプラスチック製品の原料となるナフサが高騰するなか、ナフサを調達・加工している旭化成は6月末までは調達のめどが立ったとの見方を示しました。【映像】旭化成社長「個人的な感覚」で楽観的な見方を示す旭化成 工藤幸四郎社長「官民あげてナフサの調達に邁進したところであります」「日本全体が6月中旬から6月末まで（調達の）めどが立ったと私は考えています」旭化成の工藤社長は「個人的な感覚」としたう