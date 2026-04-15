イスラエルがレバノンへの攻撃を続ける中、イタリアのメローニ首相は、イスラエルと結んでいる防衛協定を自動的に更新しない方針を明らかにしました。【映像】レバノンの街が攻撃を受ける瞬間ロイター通信などによりますと、メローニ首相は14日、「現状を鑑みイスラエルとの防衛協定の自動更新を停止することを決めた」と明らかにしました。イタリアはイスラエルと親密な関係を築いてきましたが、アメリカとイランが一時停戦