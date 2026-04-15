15日（水）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、アウトサイドヒッターのバルデス・メリーサ（23）が女子日本代表チームの合宿に練習生として参加することを発表した キューバ出身のメリーサは古川学園高校へ入学と同時に日本でのプレーをスタート。高校時代からユース女子日本代表の強化合宿に参加するなど将来の女子日本代表入りが期待されていた。