15日、衆議院内閣委員会において、国民民主党の野村美穂議員が官僚の答弁を待たずに質疑を終えようとして山下貴司委員長が驚いた表情を見せた。【映像】“キョトン顔”の瞬間（実際の様子）質疑の終盤、野村議員は国家情報会議についての質疑において「情報分析の過程において、独立性や客観性をどのように担保していくのかも重要だと思います。例えば、分析のプロセスの独立性、異なる見解の確保、内部でのチェック体制、この