高市総理大臣はポーランドの首相と会談し、隣国のウクライナの復興支援で協力していくことを表明しました。【映像】ポーランド首相と笑顔で握手を交わす高市総理高市総理大臣「ポーランドはウクライナ復興の重要な拠点でもあります。日本企業がポーランド企業とともに取り組んでいるエネルギー、物流、住宅分野等の事業を両国で支援します。ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現するためポーランドとの連携を一層強化してまい