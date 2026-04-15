アメリカから2億6800万円相当の覚醒剤を販売目的で密輸したとして覚醒剤密輸グループの指示役が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子指定暴力団住吉会・幸平一家傘下の組員樋田涼容疑者（30）はおととし、アメリカから成田空港に航空機で覚醒剤およそ5キロ末端価格2億6800万円相当を販売目的で密輸した疑いがもたれています。警視庁によりますと、樋田容疑者は覚醒剤密輸グループの指示役で、筒状のフィルターの