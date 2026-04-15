中国を訪問しているロシアのラブロフ外相が習近平国家主席と会談し、「多国間主義を断固として守る」と両国の結束を確認しました。【映像】習主席「百年に一度の大変局」習主席は15日の会談で、「百年に一度の大変局に直面している」という認識を示し、「グローバル・サウス諸国の団結を守り、大国としての責任と役割を果たさなければならない」と指摘しました。そのうえでアメリカを念頭に、「多国間主義を断固として守り実