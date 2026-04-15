BYDのロゴ【サンパウロ共同】ブラジル政府が中国自動車大手の比亜迪（BYD）を「奴隷のように労働者を働かせた企業」に認定し、ブラックリストへ掲載したことを巡り、ブラジルの裁判所は14日までに、リスト掲載の仮差し止めを命じた。ロイター通信などが報じた。認定を主導したブラジル労働監督当局の責任者は、マリーニョ労相からBYDをリストに入れないよう指示を受けていたが拒否し、その後解任された。労働監督官で構成する