遺体で見つかった11歳の安達結希くんをめぐり、警察が家宅捜索を行っている自宅前から中継です。結希くんの遺体が発見された現場から南におよそ8キロ離れた自宅付近では、自宅下の道路に沿う形で規制線が張られています。数時間前まで規制線に沿って数十人の警察官がいたという状況でした。警察は、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて本格的な捜査に踏み切り、15日朝から死体遺棄容疑で、結希くんの自宅の家宅捜索を