スノーボード・ハーフパイプの平野歩夢選手が15日、都内で行われたスペシャルトークイベントに出席。兄の英樹さん・弟の海祝選手とともに、抽選で選ばれた260人のファンを沸かせました。平野選手は今年1月、ミラノ・コルティナ五輪前最後のW杯で転倒し、複数箇所の骨折と打撲の大ケガ。五輪出場も危ぶまれた絶望的な状況でしたがこれを乗り越え復活し、冬季オリンピック4大会連続出場、7位入賞を果たしました。イベントでは「今ま