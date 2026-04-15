4月14日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、MCのハライチ・岩井勇気とレギュラー出演者の声優・花澤香菜が“舌戦”を繰り広げた。「同局系のドラマ『夫婦別姓刑事』に出演する、俳優の佐藤二朗さんと橋本愛さんがゲスト予定だったんですが、橋本さんが体調不良でお休みとなりました。MCの澤部佑さんが予定されていた企画『橋本愛さんと好きな男性の仕草についてトーク』を強引に遂行しようとした際、岩井さんが『するの?こ