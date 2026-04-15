ニュージーランドＴで４着のディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）は、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）への登録を予定。同５着のアルデトップガン（牡３歳、美浦・田中剛厩舎、父ナダル）もＮＨＫマイルＣを本線で、青竜Ｓ（５月９日、東京競馬場・ダート１６００メートル）も視野に入れる。ディールメーカーはＮＨＫマイルＣの優先出走権まで首差、アルデト