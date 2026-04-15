女優の土屋太鳳が、初のライブ＜TAO TSUCHIYA presents − Mo’ swing −＞を8月3日（月） に東京都・ブルーノート・プレイスにて開催する。これまでに様々な映画・ドラマ作品やミュージカルで歌唱を披露してきた土屋太鳳。俳優業と並行する形での音楽活動は初主演映画『果てぬ村のミナ』（2012）での歌唱シーンに始まる。映画『春待つ僕ら』 (2018)で北村匠海と結成したTAOTAKや、2022年にSuchmos のギタリスト・TAIKINGと共に制