ニュージーランドＴ２着のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、優先出走権を獲得したＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を目標にすることが分かった。社台グループオーナーズが１５日、ホームページで発表した。同馬は既に福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出ている。