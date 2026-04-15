タレントの小原ブラスが１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。持ち歩く荷物の多さと“人間の器”の関連について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは国土交通省航空局が１４日にモバイルバッテリーの機内持ち込みに関する新ルールを発表。機内に持ち込めるモバイルバッテリーを１人２個までに制限するほか、機内