小倉幸成選手 J1ファジアーノ岡山のMF・小倉幸成選手（21）が「明治安田Jリーグ百年構想リーグ月間ヤングプレーヤー賞（3月度）」を受賞しました。 ヤングプレーヤー賞は、各月のリーグ戦で印象に残るプレーをし、今後の更なる活躍が期待できる21歳以下の選手に贈られます。 選考委員会は「ルーキーイヤーながら質の高いプレーで年上の