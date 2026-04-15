自民党の石井準一参議院幹事長は15日、国会内で記者会見を行い、新たに「自由民主党参議院クラブ」を設立すると発表しました。石井氏は設立の目的について、「参議院の安定的な運営は高市政権の安定にとって重要だ」とした上で、「選挙を勝ち抜いた経験をつなげる」「議員同士が緩やかにつながり、率直な意見交換や、気軽に先輩に相談できる場にしたい」などと説明しました。すでに40人を超える議員が参加を表明しているということ