◇MLB ドジャース2-1メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが山本由伸投手の好投もありメッツに連勝。試合後ロバーツ監督が大谷翔平選手の状態についてコメントしました。山本投手は初回、先頭打者にホームランを浴びますがその後は好投を披露。被安打4、7奪三振、1失点で7回2/3を投げると、その裏チームが勝ち越し勝利しました。一方、大谷翔平選手は6回まで3打席無安打に終わると、8回の第4打席は1アウト2塁で打