「欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント準々決勝第２戦、アトレチコ・マドリード１−２バルセロナ」（１４日、マドリード）サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのブラジル代表ＦＷハフィーニャがチームの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝で敗れたのを受け（２戦合計３-２）、いくつかの微妙な判定が結果に影響したとして「審判に勝利を盗まれた」と憤慨した。怪我でアトレチコ・マドリードとの２試合を欠