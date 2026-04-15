「阪神（雨天中止）巨人」（１５日、甲子園球場）巨人の田中将大投手（３７）が雨天中止を受け、スライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）へ向かうことが決まった。１４時３０分に雨天中止が決まったこともあり、阿部監督も「早い時間に決まっていたからね」と説明。今季ここまで２試合で１勝０敗、防御率１・４２と好調のベテランにマウンドを託し、杉内投手チーフコーチも好調の要因を「ベース上の真っすぐの強さかな。押し