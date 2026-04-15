『タンマ君』などの漫画、『丸かじり』シリーズなどのエッセイで知られる東海林さだお氏が4月5日、88歳で死去した。40年来の親交があった作家の椎名誠氏は、その出会いと“ショージ君”の唯一無二の魅力について「文藝春秋」2025年8月号に寄稿していた。その冒頭を一部紹介します。【画像】自宅でトレーニングを行う東海林さだお氏◆◆◆東海林さだおの印象的な一言東海林さんの大ファンだったので、自分がモノカキにな