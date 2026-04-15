◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテ―日本ハム戦の初回、ロッテの攻撃中に寺地の折れたバットがまたも深谷篤球審の右腕を直撃するアクシデントがあり、試合が中断した。ロッテが1点を先制し、なお無死二塁の場面で寺地は内角高めのボールにバットを折られ、二ゴロに倒れたが、強く振り切ったため、折れたバットが球審・深谷の右腕付近に直撃。深谷球審は右腕が動かせない状態で、治療のため